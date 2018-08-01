Контекстная реклама Гугл/Яндекс

[table]ЗадачаИщем специалиста своего дела для аудита текущих настроек рекламы, регулировки и дальнейшего сопровождения.

сайт у классный: http://www.izzichoice.ru, ЦА понятная

Рекламу изначально настраивали в гугл около 4 месяцев назад и был в течение марта была хорошая конверсия. На данный момент конверсия слабая, при том, что бюджеты были увеличены. Просмотры/клики переходы есть, записей практически нет.

Если у Вас есть опыт, Вы привыкли работать на результат и ждете за свою работу достойную оплату, то ждем Ваших откликов с примерами работ!

Обязательные требования

5 новых записей от клиентов из поисковых запросов (мы делаем опрос и ведем статистику) в неделю.[/table]