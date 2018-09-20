Задача: Необходимо проставить ссылки на форумах и вопросах-ответов. Тематика сайта: Мой сайт посвящен бытовой технике: холодильники, стиральные машины, посудомоечные машины. Подходит любая тема связанная с быт.техникой. ...
Seo оптимизация и продвижение
Интересуют различные варианты продвижения сайта https://fleet-cards.ru/ (сайт практически сделан, но еще не до конца)
1. Оптимизация сайта: аудит, исправление возможных ошибок, корректировка
2. Продвижение в поисковиках Яндекс, Гугл: написание и размещение статей
3. Другие варианты для поднятие сайта по основным запросам в ТОП на первые страницы
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