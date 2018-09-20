Seo оптимизация и продвижение

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Завершен19 заявок294 просмотра

Интересуют различные варианты продвижения сайта https://fleet-cards.ru/ (сайт практически сделан, но еще не до конца)

1. Оптимизация сайта: аудит, исправление возможных ошибок, корректировка

2. Продвижение в поисковиках Яндекс, Гугл: написание и размещение статей

3. Другие варианты для поднятие сайта по основным запросам в ТОП на первые страницы

Написание статей
7 лет назад
fleet-cards
Максим 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$60
10 дней
Рекомендую, работаем дальше
По задаче все предельно ясно. Сделал аудит и продолжаем работать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

klopec
39 лет
11 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад