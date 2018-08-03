Нужна семантика с кластеризацией

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Закрыт10 заявок188 просмотров

Нужна семантика с кластеризацией.

title, h1, keywords, description

структура сайта

ТЗ для копирайтера

Имеется старый сайт, новый в стадии разработки. Предоставлю адреса конкурентов.

7 лет назад
Dashystik89
Дарья 
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров