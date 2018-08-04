Разработка Семантического Ядра (англ язык)+Два ТЗ на написание статей

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт3 заявки109 просмотров

!!! ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИ ПОДКОЛОТЫЕ ТЗТехническое задание «Разработка семантического ядра»Цель: использование данных для повышения посещаемости сайтаЗадачи:

  • исходный материал для написания статей по тематике Virtual Reality для целевой аудитории США - BtoB, индустрия развлечений
  • Возможность SEO оптимизация имеющихся статей
Общие требования:
  • Тематика – Virtual Reality
  • Язык- английский
  • Анализируемая страна - США
  • Анализируемые поисковики – Google
  • Анализируемые период – 6 мес
  • Сезонность - не учитываем
Требования к содержанию:
  • !!! целевой сегмент - BtoB, индустрия развлечений (arcades, family entertainment center, attraction)
  • Вид запросов: коммерческие, информационные. Навигационные - не анализируем
  • Частотность: анализируем все уровни частотности
  • Конкурентность: анализируем все уровни конкурентности
  • Группировка: вид запроса
  • Кластеризация: наиболее популярные ключевики (пояснение: выделяем две группы - коммерчески и информацонные, - внутри данных групп выделяем кластеры – наиболее популярные ключевики, ориентир по ключевикам см в «Исходные Данные»)
  • Ссылки на ТОП - 10 сайтов по выдаче (пояснение: формируется на базе корневых ключевиков согласно разработанному семантическому ядру). 
  • Группировка ТОП- 10 сайтов по типу  - агрегатор, коммерческий, информационный
  • Указать метатеги выбранных сайтов.
Техническое задание «Разработка ТЗ для написания статьи»Цель: техническое задание для написания статьи, основанное на семантическом ядреЗадачи:
  • Анализ семантического ядра
  • Учет всех требований SEO оптимизации
  • Анализ LSI-слов/фраз
  • Анализ топовых сайтов и статей по указанной тематике в целевом регионе
  • Подготовка ДВУХ технических заданий
Общие требования:
  • Целевая аудитория – владельцы развлекательных центров, BtoB, индустрия развлечений
  • Тематика – определяется на основе данных семантического ядра и проведенного анализа ТОП сайтов и статей в целевом регионе
  • Язык- английский
  • Целевой регион - США
  • Целевой поисковик – Google
Требования к содержанию:
  • Оптимальный объем текста
  • Заголовок статьи
  • Структура/рекомендованный план статьи
  • Подзаголовки статьи (не менее 35-50% заголовков и подзаголовков должны содержать ключевые слова/фразы)
  • Рекомендуемый уровень заголовков (пояснение: например, не ниже H-3)
  • Дескрипшн статьи
  • Ключевые слова/фразы в точном вхождении (пояснение: указать количество по каждому ключевому слову/фразе)
  • Ключевые слова/фразы в разбавочном вхождении (пояснение: указать количество по каждому ключевому слову/фразе; сформулировать рекомендации по возможным форматам в разбавочном вхождении)
  • Мета-теги
  • LSI-слова и LSI-фразы из ТОП-10 сайтов конкурентов конкурентов\из подсветок поисковой выдачи\из подсказок поисковой выдачи
  • Необходимость видео\сервиса\калькулятора\текстовых схем
  • Целевые показатели по уникальности, воды и академической тошноты текста, а также источники для проверки
Написание статей
7 лет назад
KozhinovAndrey
44 года
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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