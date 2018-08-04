Старый сайт вроде как был сео оптимизирован.... Сейчас сделали новый сайт, который стоит на тестовом домене. Страницы блога остались такими же. Задача: сделать аудит сайта и ТЗ по СЕО оптимизации (какие теги ...
Разработка Семантического Ядра (англ язык)+Два ТЗ на написание статей
!!! ДЛЯ БОЛЕЕ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИИ СМОТРИ ПОДКОЛОТЫЕ ТЗТехническое задание «Разработка семантического ядра»Цель: использование данных для повышения посещаемости сайтаЗадачи:
- исходный материал для написания статей по тематике Virtual Reality для целевой аудитории США - BtoB, индустрия развлечений
- Возможность SEO оптимизация имеющихся статей
- Тематика – Virtual Reality
- Язык- английский
- Анализируемая страна - США
- Анализируемые поисковики – Google
- Анализируемые период – 6 мес
- Сезонность - не учитываем
- !!! целевой сегмент - BtoB, индустрия развлечений (arcades, family entertainment center, attraction)
- Вид запросов: коммерческие, информационные. Навигационные - не анализируем
- Частотность: анализируем все уровни частотности
- Конкурентность: анализируем все уровни конкурентности
- Группировка: вид запроса
- Кластеризация: наиболее популярные ключевики (пояснение: выделяем две группы - коммерчески и информацонные, - внутри данных групп выделяем кластеры – наиболее популярные ключевики, ориентир по ключевикам см в «Исходные Данные»)
- Ссылки на ТОП - 10 сайтов по выдаче (пояснение: формируется на базе корневых ключевиков согласно разработанному семантическому ядру).
- Группировка ТОП- 10 сайтов по типу - агрегатор, коммерческий, информационный
- Указать метатеги выбранных сайтов.
- Анализ семантического ядра
- Учет всех требований SEO оптимизации
- Анализ LSI-слов/фраз
- Анализ топовых сайтов и статей по указанной тематике в целевом регионе
- Подготовка ДВУХ технических заданий
- Целевая аудитория – владельцы развлекательных центров, BtoB, индустрия развлечений
- Тематика – определяется на основе данных семантического ядра и проведенного анализа ТОП сайтов и статей в целевом регионе
- Язык- английский
- Целевой регион - США
- Целевой поисковик – Google
- Оптимальный объем текста
- Заголовок статьи
- Структура/рекомендованный план статьи
- Подзаголовки статьи (не менее 35-50% заголовков и подзаголовков должны содержать ключевые слова/фразы)
- Рекомендуемый уровень заголовков (пояснение: например, не ниже H-3)
- Дескрипшн статьи
- Ключевые слова/фразы в точном вхождении (пояснение: указать количество по каждому ключевому слову/фразе)
- Ключевые слова/фразы в разбавочном вхождении (пояснение: указать количество по каждому ключевому слову/фразе; сформулировать рекомендации по возможным форматам в разбавочном вхождении)
- Мета-теги
- LSI-слова и LSI-фразы из ТОП-10 сайтов конкурентов конкурентов\из подсветок поисковой выдачи\из подсказок поисковой выдачи
- Необходимость видео\сервиса\калькулятора\текстовых схем
- Целевые показатели по уникальности, воды и академической тошноты текста, а также источники для проверки
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