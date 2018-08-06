Развитие account Amazon

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Закрыт1 заявка107 просмотров

Продаем художественные товары в магазинах Эстонии и на AMAZON.

На сегодня в листинге AMAZON около 80 товаров на 5 площадках Европы

Продаем около года. Продажи растут, но мы понимаем, что не хватает экспертизы и квалификации для системной работы и роста как продаж, так и прибылей.

Что мы хотим:

рассмотрим варианты полного аутсорсинга и/или чтобы нас научили как правильно продавать и зарабатывать на площадке Amazon. Возможно подключение и других площадок

7 лет назад
Vain
55 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров