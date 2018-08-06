Добрый день. Подалуйста в заявке к заказу предоставьте адреса Сайтов на которых вы делали оптимизацию. спасибо Список правок - здесь Оплата - до 40$ сроки - ...
Развитие account Amazon
Продаем художественные товары в магазинах Эстонии и на AMAZON.
На сегодня в листинге AMAZON около 80 товаров на 5 площадках Европы
Продаем около года. Продажи растут, но мы понимаем, что не хватает экспертизы и квалификации для системной работы и роста как продаж, так и прибылей.
Что мы хотим:
рассмотрим варианты полного аутсорсинга и/или чтобы нас научили как правильно продавать и зарабатывать на площадке Amazon. Возможно подключение и других площадок
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