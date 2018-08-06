Провести аудит сайта на wordpress движке

  1. Биржа фриланса
  2. Поисковые системы (SEO)
Закрыт17 заявок190 просмотров

Добрый день! Требуется провести SEO аудит сайта.

Сайт крутится на wordpress движке.

Наверняка есть какие-то технические или другие проблемы, но мы замыленым взглядом не можем их найти...

WordPress
7 лет назад
drop18
Кирилл 
44 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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