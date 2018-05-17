v-hotuncev

Владимир v-hotuncev

 
51 год
7 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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недостаточно рекомендаций
$70
выплачено фрилансерам
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  • UX UI дизайн + аналитика программного продукта

    Ищем UX UI дизайнера и аналитика с опытом для разработки интерфейса специального ПО для систем промышленного мониторинга. Работы включают анализ существующей системы, составление диаграмм переходов и создание графического UI-дизайна для веб-приложения на Angular. Пожалуйста, предоставьте информацию о своих навыках и проектах.

    Angular
    Дизайн интерфейсов и игр7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка шаблонных страниц готового сайта

    $70

    Ищу профессионального ответственного верстальщика со знанием backend для продолжения работы над сайтом технической тематики https://www.smis-expert.com/1 Сайт сделан на ларавель. Требуется качественная быстрая верстка страниц по имеющимся шаблонным страницам + ТЗ (готовые тексты, картинки, все расписано). ...

    JavaLaravel
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 2 эскиза веб-дизайна сайта на базе главной страницы

    Планирую рестайлинг сайта. Необходимо разработать предложить 2 эскиза веб-дизайна (на мой выбор) на базе главной страницы. Срок - 3 дня (пятница +выходные)! ТЗ прилагается. Там указана ссылка на сайт, а также ...

    Figma
    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Настройка контекстной рекламы на РСЯ и КМС для стартапа с большим СЯ

    Региональному стартапу(сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно выполнить фронт работ по настройке контекстной рекламы и дать рекомендации по необходимому и достаточному бюджету. тестовой рекламной кампании.  Примерный фронт работ длявыработки максимально рыночного предложения. ...

    Контекстная реклама19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • SE0-аудит, полный цикл SEO-проектирования и дальнейшее обслуживание

    Региональному стартапу (сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно провести начальное SEO-проектирование и дальнейшее обслуживание, Предлагаем такой подход к работе На основании нижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после чего, изучив ...

    Поисковые системы (SEO)10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение коммерческих страниц сайта

    В проекте медицинского сайта 5 основных коммерческих страниц. Помощь медицинским центрам в расшифровке снимков МРТ, КТ, Рентген, Маммография, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, КЛКТ Работа для врачей рентгенологов Расшифровка снимков МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ, Маммография, ...

    Контекстная реклама15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Продвижение коммерческих страниц сайта

    В проекте медицинского сайта 5 основных коммерческих страниц. Помощь медицинским центрам в расшифровке снимков МРТ, КТ, Рентген, Маммография, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, КЛКТ Работа для врачей рентгенологов Расшифровка снимков МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ, Маммография, ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

Отзывы фрилансеров

aragot
Денис 
42 года
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
10 баллов
4 года назад
Верстка шаблонных страниц готового сайта
JavaLaravel
Отличный заказчик.
Великолепный специалист своего дела, профессионал высокого класса. Поставленная задача выполнена на 150% и в оговоренные сроки.
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