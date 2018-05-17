v-hotuncev

Ищем UX UI дизайнера и аналитика с опытом для разработки интерфейса специального ПО для систем промышленного мониторинга. Работы включают анализ существующей системы, составление диаграмм переходов и создание графического UI-дизайна для веб-приложения на Angular. Пожалуйста, предоставьте информацию о своих навыках и проектах.
- Дизайн интерфейсов и игр7 заявокЗакрыт3 года назад
- $70
Ищу профессионального ответственного верстальщика со знанием backend для продолжения работы над сайтом технической тематики https://www.smis-expert.com/1 Сайт сделан на ларавель. Требуется качественная быстрая верстка страниц по имеющимся шаблонным страницам + ТЗ (готовые тексты, картинки, все расписано). ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Планирую рестайлинг сайта. Необходимо разработать предложить 2 эскиза веб-дизайна (на мой выбор) на базе главной страницы. Срок - 3 дня (пятница +выходные)! ТЗ прилагается. Там указана ссылка на сайт, а также ...Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт4 года назад
Региональному стартапу(сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно выполнить фронт работ по настройке контекстной рекламы и дать рекомендации по необходимому и достаточному бюджету. тестовой рекламной кампании. Примерный фронт работ длявыработки максимально рыночного предложения. ...Контекстная реклама19 заявокЗакрыт7 лет назад
Региональному стартапу (сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно провести начальное SEO-проектирование и дальнейшее обслуживание, Предлагаем такой подход к работе На основании нижеизложенного плана мы хотим получить базовое ценовое предложение - после чего, изучив ...Поисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
В проекте медицинского сайта 5 основных коммерческих страниц. Помощь медицинским центрам в расшифровке снимков МРТ, КТ, Рентген, Маммография, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, КЛКТ Работа для врачей рентгенологов Расшифровка снимков МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ, Маммография, ...Контекстная реклама15 заявокЗакрыт7 лет назад
В проекте медицинского сайта 5 основных коммерческих страниц. Помощь медицинским центрам в расшифровке снимков МРТ, КТ, Рентген, Маммография, ПЭТ/КТ, ОФЭКТ, КЛКТ Работа для врачей рентгенологов Расшифровка снимков МРТ, КТ, УЗИ, ПЭТ/КТ, Маммография, ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад