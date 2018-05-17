v-hotuncev

Ищем UX UI дизайнера и аналитика с опытом для разработки интерфейса специального ПО для систем промышленного мониторинга. Работы включают анализ существующей системы, составление диаграмм переходов и создание графического UI-дизайна для веб-приложения на Angular. Пожалуйста, предоставьте информацию о своих навыках и проектах.