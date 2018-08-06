Добрый день, сейчас работаем с агенством по сопровождению рекламных компаний в контексте Яндекс и Гугл, результаты необьяснимо плохие, и есть подозрения в некомпетентности компании, нужен квалифицированый аудит компании с предложениями по оптимизации и о возможном ...
Настройка контекстной рекламы на РСЯ и КМС для стартапа с большим СЯ
Региональному стартапу(сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно выполнить фронт работ по
настройке контекстной рекламы и дать рекомендации по необходимому и достаточному бюджету. тестовой рекламной кампании.
Примерный фронт работ длявыработки максимально рыночного предложения.
Тестовую кампанию проводим по 6-ти приоритетным категориям услуг: - Мелкие бытовые услуги - Комплексные работы -
Строительно-монтажные работы - Инженерные системы - Отделочные работы - Интерьер
Кампании будем разделать на две группы: - предложение для исполнителей заказов - предложение для заказчиков (потребителей). - Анализ информации, представленной в брифе, ознакомление с сайтом компании и перечнем ремонтно-строительных услуг;
- Составление ключевых фраз (прямые запросы, синонимы, сленг,"как" и т.д.), чтобы как можно шире охватить интересы целевой аудитории;
- Составление минус-фраз для кампаний;
- Проработка UTM-меток дляотслеживания конверсий;- Разработка "фильтрующих" трафик быстрых
ссылок и установка UTM-меток;
- Персонализированная настройка"Параметров" кампании; - Распределение объявлений по конверсионным
страницам;. Составление Уточнений инастройка Расширений;- Настройка Целей в счетчиках.
Отчет по настройке рекламной кампании. (дать примеры!)
РСЯ и КМС с таргетингом поключевым фразам;Яндекс Аудитории;Таргетинг по интересам и Аудиториям в
Google; Ремаркетинг Google и Ретаргетинг Яндекса
Отдельно - Ведение и докруткакампаний
Ведение оплачивается отдельно и ориентировано на оптимизацию стоимости привлечения заявки.
- Анализ качестваполучаемого трафика;
- Полноценное A/B тестирование объявлений и кампаний;
-Работа с минус-словами;
- Перераспределение рекламного бюджета в сторону болееконверсионных объявлений;
- Подробная отчетность по тестированию и результатамРК.
Пример отчета по Ведению Рекламных Кампаний
Отдельно - рекомендации по необходимому и достаточному бюджету (и его распределению Яндекс Директ -- Гугл
Адвордс)
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