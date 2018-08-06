Настройка контекстной рекламы на РСЯ и КМС для стартапа с большим СЯ

Региональному стартапу(сайт-агрегатор ремотно-строительных услуг) нужно выполнить фронт работ по

настройке контекстной рекламы и дать рекомендации по необходимому и достаточному бюджету. тестовой рекламной кампании.

Примерный фронт работ длявыработки максимально рыночного предложения.

Тестовую кампанию проводим по 6-ти приоритетным категориям услуг: - Мелкие бытовые услуги - Комплексные работы -

Строительно-монтажные работы - Инженерные системы - Отделочные работы - Интерьер

Кампании будем разделать на две группы: - предложение для исполнителей заказов - предложение для заказчиков (потребителей). - Анализ информации, представленной в брифе, ознакомление с сайтом компании и перечнем ремонтно-строительных услуг;

- Составление ключевых фраз (прямые запросы, синонимы, сленг,"как" и т.д.), чтобы как можно шире охватить интересы целевой аудитории;

- Составление минус-фраз для кампаний;

- Проработка UTM-меток дляотслеживания конверсий;- Разработка "фильтрующих" трафик быстрых

ссылок и установка UTM-меток;

- Персонализированная настройка"Параметров" кампании; - Распределение объявлений по конверсионным

страницам;. Составление Уточнений инастройка Расширений;- Настройка Целей в счетчиках.

Отчет по настройке рекламной кампании. (дать примеры!)

РСЯ и КМС с таргетингом поключевым фразам;Яндекс Аудитории;Таргетинг по интересам и Аудиториям в

Google; Ремаркетинг Google и Ретаргетинг Яндекса

Отдельно - Ведение и докруткакампаний

Ведение оплачивается отдельно и ориентировано на оптимизацию стоимости привлечения заявки.

- Анализ качестваполучаемого трафика;

- Полноценное A/B тестирование объявлений и кампаний;

-Работа с минус-словами;

- Перераспределение рекламного бюджета в сторону болееконверсионных объявлений;

- Подробная отчетность по тестированию и результатамРК.

Пример отчета по Ведению Рекламных Кампаний

Отдельно - рекомендации по необходимому и достаточному бюджету (и его распределению Яндекс Директ -- Гугл

Адвордс)