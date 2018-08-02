Для профи по Яндекс, Google и FB для рекламы ИМ.

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт5 заявок137 просмотров

Необходимо настроить рекламу для ИМ автозапчастей.

Если уверены в том, что умеете делать хорошую рекламу:

  • Показываете результаты по другим проектам и отзывы.
  • Пишите сроки и объем работы, который сможете выполнить.
  • Указываете свои компетенции в рекламе (Яндекс, Google и т.д.)
Работы нужно сделать много. Пишите, пожалуйста, адекватные цены и сроки.

Предложение только для специалистов.

Без опыта, сделаю за отзыв, нарабатываю кейсы, бесплатно и т.д. - это не для Вас.

7 лет назад
AnnaLivshits
Анна Лившиц 
34 года
7 лет в сервисе
Была
3 года назад

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