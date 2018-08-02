Для профи по Яндекс, Google и FB для рекламы ИМ.

Необходимо настроить рекламу для ИМ автозапчастей.

Если уверены в том, что умеете делать хорошую рекламу:

Показываете результаты по другим проектам и отзывы.

Пишите сроки и объем работы, который сможете выполнить.

Указываете свои компетенции в рекламе (Яндекс, Google и т.д.)

Работы нужно сделать много. Пишите, пожалуйста, адекватные цены и сроки.

Предложение только для специалистов.

Без опыта, сделаю за отзыв, нарабатываю кейсы, бесплатно и т.д. - это не для Вас.