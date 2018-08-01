Создание РК в Google Adwords. Регион — США, UK, Австралия, Канада

Создание РК вGoogle Adwords. Регион — США,UK, Австралия, Канада

Стоимость клика— 1-2 цента

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Тематики сайтов не очень простые. Поэтому модерацию могут пройти не все сайты и кампании.

Нужно сделать РК на порядка 35-40 запросов на каждый сайт

Рассматриваю все предолжения