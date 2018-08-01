Добрый день! Cайт deslunettes.co Instagram deslunettess Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram. Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали. ...
Создание РК в Google Adwords. Регион — США, UK, Австралия, Канада
Создание РК вGoogle Adwords. Регион — США,UK, Австралия, Канада
Стоимость клика— 1-2 цента
Сайты:
1. penis-enlargement- naturally. com
2.best-sex- positions- tips. com
3. health- tips- magazine.com
4. how-to- flirt- girl. com
5. prostatitis-treatments. Com
Тематики сайтов не очень простые. Поэтому модерацию могут пройти не все сайты и кампании.
Нужно сделать РК на порядка 35-40 запросов на каждый сайт
Рассматриваю все предолжения
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