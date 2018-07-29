Yandex Direct API , мониторинг

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Закрыт2 заявки207 просмотров

Добрый день Владимир,

Скажите, был ли опыт работы с яндекс директ апи? Очень много специфики, поэтому важно наличие опыта.

Мне нужно с агентского акаунта собирать показатели по каждой рекламной кампании и выводить их в виде таблицы.

И далее этот сервис будем дорабатывать, чтобы приходили уведомления при превышении введенных вручную лимитов.

7 лет назад
virom-barnaul
Виталий 
43 года
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

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