Yandex Direct API , мониторинг

Добрый день Владимир,

Скажите, был ли опыт работы с яндекс директ апи? Очень много специфики, поэтому важно наличие опыта.

Мне нужно с агентского акаунта собирать показатели по каждой рекламной кампании и выводить их в виде таблицы.

И далее этот сервис будем дорабатывать, чтобы приходили уведомления при превышении введенных вручную лимитов.