Настроить РК Яндекс Директ

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Закрыт38 заявок272 просмотра

Привет!

Нужно круто настроить РК в Директе для тематики Автошкола/Мотошкола

Укажите в заявке цену за настройку, есть ли опыт настройки РК для данной тематики, примерную цену клика.

Спасибо

7 лет назад
ivansatana
Иван 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

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