Настройка таргетинга в fb ads manager

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт9 заявок230 просмотров

Добрый день!

Cайт deslunettes.co

Instagram deslunettess

Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram. 

Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали. 

Если у вас еще есть какие-то идеи по продвижению, я открыта для предложений. Если нужна какая то статистика, могу все прислать. Также есть семантика и список брендов конкурентов. Также есть небольшой список примерных интересов для сужения аудитории.

Все таргет профили - за рубежом, на Россию и СНГ таргет не нужен.

Желателен опыт работы с похожими нишами. Дальнейшее сотрудничество по результатам работы. 

Интересует вариант оплаты за результат либо процент с подаж, но рассмотрим и другие варианты.

7 лет назад
whyme
35 лет
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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