Настройка таргетинга в fb ads manager

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Cайт deslunettes.co

Instagram deslunettess

Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram.

Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали.

Если у вас еще есть какие-то идеи по продвижению, я открыта для предложений. Если нужна какая то статистика, могу все прислать. Также есть семантика и список брендов конкурентов. Также есть небольшой список примерных интересов для сужения аудитории.

Все таргет профили - за рубежом, на Россию и СНГ таргет не нужен.

Желателен опыт работы с похожими нишами. Дальнейшее сотрудничество по результатам работы.

Интересует вариант оплаты за результат либо процент с подаж, но рассмотрим и другие варианты.