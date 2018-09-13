Настроить ремаркетинг в Google Ads

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен9 заявок205 просмотров

Ремаркетинг для одного направления.

Нужно догонять людей, которые посещали определенную страницу сайта.

Google Ads
7 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
отличный работник. все выполнено качественно и в срок!
Хороший заказчик, все прошло отлично! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

dmvish
28 лет
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад

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