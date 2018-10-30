Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директе и Google Ads с детальной проработкой стратегии!

Приветствую!

Рад видеть Вас в своем профиле — это значит, что Вы ищете специалиста по контекстной рекламе, а контекстная реклама – то, что я могу Вам предложить:

- эффективная настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords;

- настройка и отслеживание целей в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитикс;

- аналитика и ежедневная оптимизация кампаний;

- постоянная работа, направленная на достижение поставленных целей.

Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика → https://goo.gl/EnKmib

Стоимость настройки:

от $85 за Яндекс Директ;

от $95 за Google Ads;

Обязательный анализ Вашего предложения и конкурентов перед запуском рекламы – проанализирую Ваш сайт, предложение и конкурентов, после чего предоставлю подробный отчет о необходимых изменениях с точки зрения маркетинга, юзабилити и требований систем контекстной рекламы – если сайт плохой, то никакая реклама не поможет;

Анализ целевой аудитории и сегментирование;

Грамотная проработка списка ключевых слов и списка минус-фраз, ориентируясь на сегменты аудитории;

Написание уникальных и максимально релевантных объявлений;

Я.Метрика/Аналитика и цели, Визитка, Уточнения, Быстрые ссылки, правильные UTM-метки и прочие важные мелочи;

5 дней бесплатного ведения рекламных кампаний.

- прозрачная и открытая работа с моей стороны;

- маниакально повышенная ответственность – я не оставляю РК своих клиентов на произвол судьбы;

- настройку кампаний провожу в отдельном рекламном аккаунте, созданном индивидуально для Вас – у вас будет полный доступ к профилю; при необходимости покажу где, что посмотреть;

- я привык работать на результат, добиваясь максимальной конверсии и снижения Ваших расходов на рекламу;

- единый тариф на настройку, не зависящий от Вашего бюджета; ведение кампании – 35% от стоимости настройки / в месяц, но не менее $30;

- каждое направление и система (Яндекс Директ / Google Ads) – отдельная стоимость: шкафы-купе и кровати – разные направления с одного сайта;

- создание графических объявлений не входит в указанный объем работ;

- прогрессивная система скидок :)

Основные этапы нашего сотрудничества:

Предоплата 50%;

Знакомство с нишей, анализ сайта, предложения и конкурентов;

Составляю mind-карту, куда вношу все базовые фразы и маски ключей, после чего собираю ключевые слова;

Сбор минус-слов – отсечение нецелевых и нерелевантных ключевых слов, по которым работать не стоит;

Группировка ключей и написание объявлений, используя Ваше УТП, преимущества, призывы к действию и др.;

Загрузка РК, модерация;

Оплата 50%;

Настройка Я.Метрики и Аналитики и запуск РК;

Отслеживание показателей и оптимизация кампании.

, то отправьте мне адрес сайта и логин/пароль от аккаунта Директа и Метрики (или откройте мне доступ), а я вам расскажу, как и насколько можно улучшить кампанию. Очень часто бывает, что некачественный сайт или товар тянет вниз всю рекламную кампанию, в результате чего впустую сливается весь бюджет.

Аудит оплачивается отдельно – $15 (до 5 рекламных кампаний одного направления). Если после аудита Вы заказываете настройку РК – аудит не оплачивается. Срок выполнения – до 2 дней.

В рамках аудита будет проведено:

Оценка Поисковой РК – ключевые слова, их релевантность, позиции показа, УРЛ, ставки;

Оценка кампании в РСЯ/КМС - качество объявлений (изображение + текст), возможность расширения, варианты тестов;

Параметры настройки кампаний;

Комментарии по статистике;

Комментарии по сайту.

Грамотная подготовка к запуску рекламы - половина успеха!

Обратите внимание на слово «сотрудничество» – это значит, что Вы будете принимать непосредственное участие на ключевых этапах работы, например, для согласования ключевых фраз или масок, ведь Вы, как никто другой, лучше всех знаете свой продукт, а я учитываю Ваш опыт.

Контакты:

Skype: blown1732

Telegram: @dmvish

Email: [email protected]

С уважением,

– Дмитрий.