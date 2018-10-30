dmvish

Дмитрий dmvish

 
28 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Настройка контекстной рекламы в Яндекс Директе и Google Ads с детальной проработкой стратегии!

Приветствую!

Рад видеть Вас в своем профиле — это значит, что Вы ищете специалиста по контекстной рекламе, а контекстная реклама – то, что я могу Вам предложить:

- эффективная настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords;

- настройка и отслеживание целей в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитикс;

- аналитика и ежедневная оптимизация кампаний;

- постоянная работа, направленная на достижение поставленных целей. 

Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика → https://goo.gl/EnKmib

Стоимость настройки:

  • от $85 за Яндекс Директ;
  • от $95 за Google Ads;
Что входит в объем работы?

  • Обязательный анализ Вашего предложения и конкурентов перед запуском рекламы – проанализирую Ваш сайт, предложение и конкурентов, после чего предоставлю подробный отчет о необходимых изменениях с точки зрения маркетинга, юзабилити и требований систем контекстной рекламы – если сайт плохой, то никакая реклама не поможет;
  • Анализ целевой аудитории и сегментирование;
  • Грамотная проработка списка ключевых слов и списка минус-фраз, ориентируясь на сегменты аудитории;
  • Написание уникальных и максимально релевантных объявлений;
  • Я.Метрика/Аналитика и цели, Визитка, Уточнения, Быстрые ссылки, правильные UTM-метки и прочие важные мелочи;
  • 5 дней бесплатного ведения рекламных кампаний.
Особенности сотрудничества:

- прозрачная и открытая работа с моей стороны;

- маниакально повышенная ответственность – я не оставляю РК своих клиентов на произвол судьбы;

- настройку кампаний провожу в отдельном рекламном аккаунте, созданном индивидуально для Вас – у вас будет полный доступ к профилю; при необходимости покажу где, что посмотреть;

- я привык работать на результат, добиваясь максимальной конверсии и снижения Ваших расходов на рекламу;

- единый тариф на настройку, не зависящий от Вашего бюджета; ведение кампании – 35% от стоимости настройки / в месяц, но не менее $30;

- каждое направление и система (Яндекс Директ / Google Ads) – отдельная стоимость: шкафы-купе и кровати – разные направления с одного сайта;

- создание графических объявлений не входит в указанный объем работ;

- прогрессивная система скидок :)

Основные этапы нашего сотрудничества:

  • Предоплата 50%;
  • Знакомство с нишей, анализ сайта, предложения и конкурентов;
  • Составляю mind-карту, куда вношу все базовые фразы и маски ключей, после чего собираю ключевые слова;
  • Сбор минус-слов – отсечение нецелевых и нерелевантных ключевых слов, по которым работать не стоит;
  • Группировка ключей и написание объявлений, используя Ваше УТП, преимущества, призывы к действию и др.;
  • Загрузка РК, модерация;
  • Оплата 50%;
  • Настройка Я.Метрики и Аналитики и запуск РК;
  • Отслеживание показателей и оптимизация кампании.
Если у вас уже есть негативный опыт с Директом/Adwords, то отправьте мне адрес сайта и логин/пароль от аккаунта Директа и Метрики (или откройте мне доступ), а я вам расскажу, как и насколько можно улучшить кампанию. Очень часто бывает, что некачественный сайт или товар тянет вниз всю рекламную кампанию, в результате чего впустую сливается весь бюджет.

Аудит оплачивается отдельно – $15 (до 5 рекламных кампаний одного направления). Если после аудита Вы заказываете настройку РК – аудит не оплачивается. Срок выполнения – до 2 дней.

В рамках аудита будет проведено:

  • Оценка Поисковой РК – ключевые слова, их релевантность, позиции показа, УРЛ, ставки;
  • Оценка кампании в РСЯ/КМС - качество объявлений (изображение + текст), возможность расширения, варианты тестов;
  • Параметры настройки кампаний;
  • Комментарии по статистике;
  • Комментарии по сайту.
Грамотная подготовка к запуску рекламы - половина успеха!

Обратите внимание на слово «сотрудничество» – это значит, что Вы будете принимать непосредственное участие на ключевых этапах работы, например, для согласования ключевых фраз или масок, ведь Вы, как никто другой, лучше всех знаете свой продукт, а я учитываю Ваш опыт.

Контакты:

Skype: blown1732

Telegram: @dmvish

Email: [email protected]

С уважением,

– Дмитрий.

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Отзывы заказчиков

anastasiya7_art
Анастасия 
37 лет
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$75
10 баллов
6 лет назад
Настройка РК в adWords
Google Ads
Обращаюсь к Дмитрию второй раз. Нужна была настройка рк в гугл. Выполнил все отлично, всегда на связи.
Приятный заказчик, заинтересована в качественном сотрудничестве и всячески содействует совместной работе. Продолжаем работать над другими проектами. Рекомендую!
Ответный отзыв
IMHOlelya
Василиса 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Сделать инструкцию по установке через tagmanager.google.com - кода ads
Задание по написанию инструкции по работе с GTM выполнено по ТЗ, активно общались по деталям. Дмитрий разбирается в деталях работы инструмента.
Все прошло отлично! Активное обсуждение деталей проекта и содействие процессу, своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
amorkap
Полина 
26 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Предложение
Google Ads
Провел аудит нашей рекламной компании в течении 2х дней. Дал очень подробные коментарии по каждому пункту. Все как и обещал. Советую с ним работать.
Приятный заказчик, все прошло отлично и без проблем! Рекомендую :)
Ответный отзыв
FedorV
Федор 
60 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
6 лет назад
Сделать полноценную рекламную компанию на Яндексе
Дмитрий как всегда на высоте. Все на высшем уровне, сделал больше чем договаривались, всегда на связи. Рекомендую и сам буду обращаться обязательно. Спасибо Дмитрий за сотрудничество и хорошую работу!
Уже не первый раз работаю с Федором – все как всегда прошло без проблем. Грамотная постановка задачи, коммуникация на высоте, оплата вовремя. Однозначно рекомендую!
Ответный отзыв
igorkinashuk
Кинащук 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$155
10 баллов
6 лет назад
Реклама в Директе и Adwords
Google Ads
Спасибо за профессиональный подход к работе! Дмитрий всегда на связи, оперативно отвечает на вопросы и помогает в их решении, даже если они не связанны с поставленной задачей. Рекламные кампании были созданы в кратчайшие сроки. Перед началом работ провел анализ сайта, а затем регулярно пинал моего программиста, чтобы тот доделывал некоторые косяки :) Работа продолжается, очень нравится комплексный подход к задаче. Сейчас в разработке рекламные кампании, которые изначально не вносились в ТЗ. Будем продолжать работать далее, работа с профессионалами всегда приносит результат! Большое спасибо! Рекомендую!
Работать с Игорем крайне приятно! Очень приятный заказчик. Точная постановка задачи, своевременные ответы на вопросы и всяческое содействие на благо общему делу. Всегда на связи, оплата без проблем. Будем работать дальше! Рекомендую к сотрудничеству!
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