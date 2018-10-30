Приветствую!
Рад видеть Вас в своем профиле — это значит, что Вы ищете специалиста по контекстной рекламе, а контекстная реклама – то, что я могу Вам предложить:
- эффективная настройка рекламных кампаний в Яндекс.Директ и Google Adwords;
- настройка и отслеживание целей в Яндекс.Метрике и Гугл Аналитикс;
- аналитика и ежедневная оптимизация кампаний;
- постоянная работа, направленная на достижение поставленных целей.
Являюсь сертифицированным специалистом Яндекс.Директ и Яндекс.Метрика → https://goo.gl/EnKmib
Стоимость настройки:
- от $85 за Яндекс Директ;
- от $95 за Google Ads;
- Обязательный анализ Вашего предложения и конкурентов перед запуском рекламы – проанализирую Ваш сайт, предложение и конкурентов, после чего предоставлю подробный отчет о необходимых изменениях с точки зрения маркетинга, юзабилити и требований систем контекстной рекламы – если сайт плохой, то никакая реклама не поможет;
- Анализ целевой аудитории и сегментирование;
- Грамотная проработка списка ключевых слов и списка минус-фраз, ориентируясь на сегменты аудитории;
- Написание уникальных и максимально релевантных объявлений;
- Я.Метрика/Аналитика и цели, Визитка, Уточнения, Быстрые ссылки, правильные UTM-метки и прочие важные мелочи;
- 5 дней бесплатного ведения рекламных кампаний.
- прозрачная и открытая работа с моей стороны;
- маниакально повышенная ответственность – я не оставляю РК своих клиентов на произвол судьбы;
- настройку кампаний провожу в отдельном рекламном аккаунте, созданном индивидуально для Вас – у вас будет полный доступ к профилю; при необходимости покажу где, что посмотреть;
- я привык работать на результат, добиваясь максимальной конверсии и снижения Ваших расходов на рекламу;
- единый тариф на настройку, не зависящий от Вашего бюджета; ведение кампании – 35% от стоимости настройки / в месяц, но не менее $30;
- каждое направление и система (Яндекс Директ / Google Ads) – отдельная стоимость: шкафы-купе и кровати – разные направления с одного сайта;
- создание графических объявлений не входит в указанный объем работ;
- прогрессивная система скидок :)
Основные этапы нашего сотрудничества:
- Предоплата 50%;
- Знакомство с нишей, анализ сайта, предложения и конкурентов;
- Составляю mind-карту, куда вношу все базовые фразы и маски ключей, после чего собираю ключевые слова;
- Сбор минус-слов – отсечение нецелевых и нерелевантных ключевых слов, по которым работать не стоит;
- Группировка ключей и написание объявлений, используя Ваше УТП, преимущества, призывы к действию и др.;
- Загрузка РК, модерация;
- Оплата 50%;
- Настройка Я.Метрики и Аналитики и запуск РК;
- Отслеживание показателей и оптимизация кампании.
Аудит оплачивается отдельно – $15 (до 5 рекламных кампаний одного направления). Если после аудита Вы заказываете настройку РК – аудит не оплачивается. Срок выполнения – до 2 дней.
В рамках аудита будет проведено:
- Оценка Поисковой РК – ключевые слова, их релевантность, позиции показа, УРЛ, ставки;
- Оценка кампании в РСЯ/КМС - качество объявлений (изображение + текст), возможность расширения, варианты тестов;
- Параметры настройки кампаний;
- Комментарии по статистике;
- Комментарии по сайту.
Обратите внимание на слово «сотрудничество» – это значит, что Вы будете принимать непосредственное участие на ключевых этапах работы, например, для согласования ключевых фраз или масок, ведь Вы, как никто другой, лучше всех знаете свой продукт, а я учитываю Ваш опыт.
Контакты:
Skype: blown1732
Telegram: @dmvish
Email: [email protected]
С уважением,
– Дмитрий.
Портфолио
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