Передовые технологии ОЗАТ

ОЗАТ — студия нового поколения.

Web - http://ozat.kz

ICQ - 631906095

Skipe - ozatkz

Мы строим перед собой грандиозные планы и стремимся ускорить процесс их реализации, основываясь на технологических инновациях, адекватной ценовой политике и высоком уровне сервиса.

Ознакомьтесь с нашими расценками:

Разработка сайта визитки (один товар) – $100

Разработка сайта галереи (каталог товаров) – $200

Разработка Интернет магазина – $400

Разработка корпоративного сайта – $500

Разработка Интернет сервиса – $500

Разработка контентного ресурса – $500

Разработка многофункционального портала – $1000

Разработка многопользовательского ресурса – $1000

В стоимость разработки входит:

- уникальный дизайн

- система управления содержимым

- хостинг, поддержка

- адаптация сайта под поисковые системы

Все веб-сайты разработанные в мастерской OZAT оснащены передовой системой управления содержимым, с помощью которой очень просто управлять веб-сайтом и его данными.

Разработка сайта в среднем занимает не более 5-ти дней с момента полного утверждения технической заявки.

Расценки на другие услуги:

Разработка логотипа, значка – $100

Разработка фирменного знака – $200

Разработка фирменного стиля – $300

Разработка Герба – $500

Разработка Логобука – $500

Разработка Брэндбука – $1000

При заказе корпоративного сайта, логотип разрабатывается бесплатно!

Разработка этикетки для напитков – $300

Разработка этикетки для одежды – $300

Разработка промышленной этикетки – $300

Разработка промышленной тары – $500

Разработка пищевой тары – $500

Разработка гибкой упаковки – $500

Разработка твердой упаковки – $700