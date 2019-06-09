ОЗАТ — студия нового поколения.
Web - http://ozat.kz
ICQ - 631906095
Skipe - ozatkz
Мы строим перед собой грандиозные планы и стремимся ускорить процесс их реализации, основываясь на технологических инновациях, адекватной ценовой политике и высоком уровне сервиса.
Ознакомьтесь с нашими расценками:
Разработка сайта визитки (один товар) – $100
Разработка сайта галереи (каталог товаров) – $200
Разработка Интернет магазина – $400
Разработка корпоративного сайта – $500
Разработка Интернет сервиса – $500
Разработка контентного ресурса – $500
Разработка многофункционального портала – $1000
Разработка многопользовательского ресурса – $1000
В стоимость разработки входит:
- уникальный дизайн
- система управления содержимым
- хостинг, поддержка
- адаптация сайта под поисковые системы
Все веб-сайты разработанные в мастерской OZAT оснащены передовой системой управления содержимым, с помощью которой очень просто управлять веб-сайтом и его данными.
Разработка сайта в среднем занимает не более 5-ти дней с момента полного утверждения технической заявки.
Расценки на другие услуги:
Разработка логотипа, значка – $100
Разработка фирменного знака – $200
Разработка фирменного стиля – $300
Разработка Герба – $500
Разработка Логобука – $500
Разработка Брэндбука – $1000
При заказе корпоративного сайта, логотип разрабатывается бесплатно!
Разработка этикетки для напитков – $300
Разработка этикетки для одежды – $300
Разработка промышленной этикетки – $300
Разработка промышленной тары – $500
Разработка пищевой тары – $500
Разработка гибкой упаковки – $500
Разработка твердой упаковки – $700