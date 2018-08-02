Настройка РК в РСЯ (Яндекс)

Приветствую!

Имеется сайт - wstgate.ru

Разработаны GIF баннеры для внедрения в рекламную компанию (РК) РСЯ по направлению Honda. Баннеры созданы в различных разрешениях (всего 9 шт) по параметрам и требованиям Яндекса (пример одного из баннеров во вложении).

Требуется разработать и запустить рекламную компанию (РК) в РСЯ (именно в РСЯ) под вышеуказанные баннеры (имеено под .gif баннеры). Разработка РК под статические (не .gif) изображения не требуется.

В рамках данного ТЗ работаем только по направлению Honda, если результат работы будет на уровне - закрываем аналогичным образом оставшиеся направления по Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota. По каждому из направлений сделан отдельный сайт и соответствующие баннеры.

Спасибо.