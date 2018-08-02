Добрый день! Cайт deslunettes.co Instagram deslunettess Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram. Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали. ...
Настроить рекламную кампанию в Яндекс и Google
ребования: настройка Яндекс Директ, сквозная аналитика, работа на высококонкурентных рынкам с оценкой стоимости заявки и её оптимизации. Нам действительно нужен специалист, который хорошо разбирается в контексте и умеет его вести
Обязанности: настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ
Тестовое задание: аудит 2х текущих рекламных кампаний.
Заявки фрилансеров
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