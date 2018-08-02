Настроить рекламную кампанию в Яндекс и Google

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт22 заявки227 просмотров

ребования: настройка Яндекс Директ, сквозная аналитика, работа на высококонкурентных рынкам с оценкой стоимости заявки и её оптимизации. Нам действительно нужен специалист, который хорошо разбирается в контексте и умеет его вести  

Обязанности: настройка контекстной рекламы в Яндекс Директ  

Тестовое задание: аудит 2х текущих рекламных кампаний. 

7 лет назад
Vterem
40 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров