Построение отчётов в data studio google

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Завершен2 заявки150 просмотров

Есть данные в MySQl, они уже подключены в в виде источника для data studio google (https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting).

Нужно настроить несколько отчётов.

MySQL
7 лет назад
ll-MegaTest-ll
Юрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ppcirina
Ирина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Доволен выполненной работой. Всё сделано качественно в соответствии с задание без лишних вопросов. Особенно стоит отметить внимательное отношение к деталям. Буду обращаться снова и всем рекомендую! Спасибо, Ирина!
Большое спасибо Юрию, за столь четкое построение задачи, моментальную оплату и профессионализм. Будем работать дальше. Успехов в работе.

Заявки фрилансеров

ppcirina
Ирина 
36 лет
7 лет в сервисе
Была
3 года назад
7 лет назад