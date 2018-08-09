Добрый день! Cайт deslunettes.co Instagram deslunettess Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram. Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали. ...
Построение отчётов в data studio google
Есть данные в MySQl, они уже подключены в в виде источника для data studio google (https://datastudio.google.com/u/0/navigation/reporting).
Нужно настроить несколько отчётов.
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