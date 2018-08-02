Настройка рекламной кампании для интернет магазина одежды

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт38 заявок367 просмотров

Есть семантическое ядро. Есть уже одобренная компания на директе.

Нужно все проверить, внести правки, при необходимости дополнить и исправить.

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7 лет назад
lakshery
Мурат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров