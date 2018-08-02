Добрый день! Cайт deslunettes.co Instagram deslunettess Необходимо настроить таргет рекламу для размещения в Instagram. Возможно понадобится настройка GoogleAdwords, раньше с этим не работали. ...
Нужно проанализировать и доработать работающую рекламу в adwords
Задача:
Нужно проанализировать и доработать работающую рекламу в adwords.
1. Настроить ремаркетинг;
- Подумать о вариантах таргета, разработать стратегию;
- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;
- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;
2. Настроить кампанию по аудиториям;
- Есть номера телефонов - нужно сформировать аудиторию по ним;
- Создать аудиторию похожих пользователей на основании загруженных телефонов;
- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;
- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;
3. Настроить брендовую кампанию;
- Настроить объявления и дополнения;
- Поработать с семантикой, сделать минусацию;
- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;
4. Настроить КМС
- Проанализировать накопленный площадки, подумать над стратегиями размещения;
- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;
- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;
5. Провести аудит аккаунта;
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