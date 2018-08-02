Задача:

Нужно проанализировать и доработать работающую рекламу в adwords.

1. Настроить ремаркетинг;

- Подумать о вариантах таргета, разработать стратегию;

- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;

- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;

2. Настроить кампанию по аудиториям;

- Есть номера телефонов - нужно сформировать аудиторию по ним;

- Создать аудиторию похожих пользователей на основании загруженных телефонов;

- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;

- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;

3. Настроить брендовую кампанию;

- Настроить объявления и дополнения;

- Поработать с семантикой, сделать минусацию;

- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;

4. Настроить КМС

- Проанализировать накопленный площадки, подумать над стратегиями размещения;

- Создать кампанию используя уже готовые 3 варианта графических объявлений;

- Запустить и выйти на стабильный расход и позиции;

5. Провести аудит аккаунта;