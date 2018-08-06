Требуется эффективная контекстная реклама

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт14 заявок168 просмотров

Надо создать, настроить, вести рекламную компанию и отслеживать эффективность в яндекс директ и гугл эдвордс.

тема - услуги репутации, крауд-маркетинга и отзывов.

Требуется подбор ключевых слов по которым будем рекламироваться и оценка бюджета на рекламу.

Рассчитываем на долгосрочное сотрудничество.

Предложение рассматриваем только от опытных специалистов с портфолио.

7 лет назад
Nikons
Илья 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров