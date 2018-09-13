Копирование компаний GoogleAds с заменой

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Завершен10 заявок206 просмотров

Есть шаблон компании в GoogleAds.

Копируем ее -  через поиск и замену меняем урл, регион и город в тексте.

1 компания 50 грн.

Можно дешевле)

Нужно 21 штук сделать.

За полдня делается такая работа.

7 лет назад
blackgold
Сергей 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

1FAT
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$29
1 день
Работой доволен
Грамотный заказчик.

Заявки фрилансеров

1FAT
28 лет
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад