Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу. Что нужно сделать:

1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10);

2. Провести анализ контекстной и SMM рекламы (можете воспользоваться любым доступным сервисом);

3. Провести анализ трафика (можете воспользоваться любым доступным сервисом);

4. Анализ сайта:

4.1. Дизайн (удобство навигации, количество экранов, структура и т. д.);

4.2. Источник привлечения клиентов (форма подписки, акции, бонусы, заполнение формы на скачивание брифа и т. д.);

4.3. Элементы доверия (отзывы, сертификаты и т. д.);

4.4. Уникальное торговое предложение (самые упоминаемые и самые редкие предлагаемые услуги.

Разместить по мере убывания);

В случае успешного задания вы станете можете постоянно получать от нас заказы на подобные задачи!

Напишите вашу цену и сроки. Без этого заявки будут отклонены.