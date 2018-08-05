Конкурентный анализ ниши

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт10 заявок209 просмотров

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу.  Что нужно сделать: 

1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10); 

2. Провести анализ контекстной и SMM рекламы (можете воспользоваться любым доступным сервисом); 

3. Провести анализ трафика (можете воспользоваться любым доступным сервисом); 

4. Анализ сайта: 

     4.1. Дизайн (удобство навигации, количество экранов, структура и т. д.); 

     4.2. Источник привлечения клиентов (форма подписки, акции, бонусы, заполнение формы на скачивание брифа и т. д.); 

     4.3. Элементы доверия (отзывы, сертификаты и т. д.); 

     4.4. Уникальное торговое предложение (самые упоминаемые и самые редкие предлагаемые услуги.  

            Разместить по мере убывания); 

В случае успешного задания вы станете можете постоянно получать от нас заказы на подобные задачи! 

Напишите вашу цену и сроки. Без этого заявки будут отклонены.

7 лет назад
Star_Hunter
36 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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