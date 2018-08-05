Есть шаблон компании в GoogleAds. Копируем ее - через поиск и замену меняем урл, регион и город в тексте. 1 компания 50 грн. Можно дешевле) Нужно 21 ...
Конкурентный анализ ниши
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо сделать конкурентный анализ ниши по изготовлению пластиковых окон в Украине и оформить в exel таблицу. Что нужно сделать:
1. Выявить прямых конкурентов (количество конкурентов – до 10);
2. Провести анализ контекстной и SMM рекламы (можете воспользоваться любым доступным сервисом);
3. Провести анализ трафика (можете воспользоваться любым доступным сервисом);
4. Анализ сайта:
4.1. Дизайн (удобство навигации, количество экранов, структура и т. д.);
4.2. Источник привлечения клиентов (форма подписки, акции, бонусы, заполнение формы на скачивание брифа и т. д.);
4.3. Элементы доверия (отзывы, сертификаты и т. д.);
4.4. Уникальное торговое предложение (самые упоминаемые и самые редкие предлагаемые услуги.
Разместить по мере убывания);
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Напишите вашу цену и сроки. Без этого заявки будут отклонены.
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