Аудит контекст Яндекс и Гугл кампаний

  1. Биржа фриланса
  2. Контекстная реклама
Закрыт29 заявок259 просмотров

Добрый день, сейчас работаем с агенством по сопровождению рекламных компаний в контексте Яндекс и Гугл, результаты необьяснимо плохие, и есть подозрения в некомпетентности компании, нужен квалифицированый аудит компании с предложениями по оптимизации и о возможном дальнейшем сотрудничестве с детальным описанием. Также по цене работы готовы обсудить!

7 лет назад
guest_15335728230105
7 лет в сервисе
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7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров