Требуются опытные исполнители для настройки и проведения кампаний в РСЯ, ОК, ВК. Тематика "форекс/заработок в сети/криптовалюты" поэтому стандартные методы не подходят. Нужны знатоки своего дела. Если вы умеете проходить модерацию в одной из ...
Аудит контекст Яндекс и Гугл кампаний
Добрый день, сейчас работаем с агенством по сопровождению рекламных компаний в контексте Яндекс и Гугл, результаты необьяснимо плохие, и есть подозрения в некомпетентности компании, нужен квалифицированый аудит компании с предложениями по оптимизации и о возможном дальнейшем сотрудничестве с детальным описанием. Также по цене работы готовы обсудить!
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