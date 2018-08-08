Настройка и проведение кампаний в РСЯ, ВК, ОК

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Завершен2 заявки158 просмотров

Требуются опытные исполнители для настройки и проведения кампаний в РСЯ, ОК, ВК. 

Тематика "форекс/заработок в сети/криптовалюты"  поэтому стандартные методы не подходят. Нужны знатоки своего дела.

Если вы умеете проходить модерацию в одной из указанных сетей, настраивать кампанию, использовать скрипты подмены, буду рад поработать с вами.

Рассматриваю как долгосрочную работу, так и проектную, это обсуждается.

Оплата - своевременная, любым удобным для вас способом. Рассматриваю различные варианты оплаты:  предоплата/оплата, CPL. 

Все детали при обсуждении. 

7 лет назад
wilar
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

wolf10020
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$25
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

wolf10020
27 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад