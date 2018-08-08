Настройка и проведение кампаний в РСЯ, ВК, ОК

Требуются опытные исполнители для настройки и проведения кампаний в РСЯ, ОК, ВК.

Тематика "форекс/заработок в сети/криптовалюты" поэтому стандартные методы не подходят. Нужны знатоки своего дела.

Если вы умеете проходить модерацию в одной из указанных сетей, настраивать кампанию, использовать скрипты подмены, буду рад поработать с вами.

Рассматриваю как долгосрочную работу, так и проектную, это обсуждается.

Оплата - своевременная, любым удобным для вас способом. Рассматриваю различные варианты оплаты: предоплата/оплата, CPL.

Все детали при обсуждении.