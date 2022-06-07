wilar

Сергей wilar

 
38 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад

Предлагаю вашему вниманию комплекс услуг:

- продажа имейлов (СНГ, Европа, Прибалтика) тематика форекс/БО

- продажа баз лидов 

- наполнение ваших интернет ресурсов качественным контентом финансовой тематики

- составление аналитических обзоров (форекс, криптовалюты)

- наполнение контентом русско-, англоязычных интернет ресурсов (Копирайтинг (рус/англ/исп), рерайтинг (рус/англ/исп), блоггинг(рус/англ), перевод (рус-англ, англ-рус, исп-рус, рус-исп, англ-исп). Предпочтение отдаю темам: ФОРЕКС, БИНАРНЫЕ ОПЦИОНЫ, ФИНАНСЫ, НЕДВИЖИМОСТЬ

Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $3от 1 дня
#3196