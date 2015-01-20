Проблема с БД и кэшем

Попытаюсь объяснить ситуацию своими словами, поскольку слабо владею ситуацией.

Есть сайт на Drupal. КАк сказал сам программист, в результате его работы над сайтом, что-то случилось с кешем.

Теперь база данных сайта весит 3,5гб. загрузить ее на хостинг, чтобы почистить не представляется возможным, почистить ее без загрузки тоже не представляется возможным.

Если кто-то понимает проблему и знает, как ее решить, прошу оставлять свои предложения.

Спасибо.