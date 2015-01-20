Проблема с БД и кэшем

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок122 просмотра
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Попытаюсь объяснить ситуацию своими словами, поскольку слабо владею ситуацией.

Есть сайт на Drupal. КАк сказал сам программист, в результате его работы над сайтом, что-то случилось с кешем.

Теперь база данных сайта весит 3,5гб. загрузить ее на хостинг, чтобы почистить не представляется возможным, почистить ее без загрузки тоже не представляется возможным.

Если кто-то понимает проблему и знает, как ее решить, прошу оставлять свои предложения.

Спасибо.

9 лет назад
wilar
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
web_serg
Сергей 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
онлайн
9 лет назад
$6
1 день
Проблема была решена оперативно. Цена адекватная. Сотрудничеством доволен, рекомендую Сергея.
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