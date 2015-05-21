Скопировать сайт, wordpress

Системы управления (CMS)Завершен7 заявок226 просмотров
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Необходимо скопировать сайт. Вот ссылка: http://deltaestate.ru/

Задача скопировть без функционала. И натянуть на wordpress.

Сделать как можно быстрее, в заявках оставляйте стоимость и срок.

WordPress
9 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
patr
30 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 лет назад
$15
1 день
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Всё было хорошо