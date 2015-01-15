Разработка сайта на Битрикс

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требудется разработка сайта учета сотрудников на предприятии, их дневников и их тестирования с оценками и сводными таблицами отчетов. Сайт нужно будет передавать по франшизе, поэтому нужен какой то функционал для подключения нового владельца сайта.
Предположительно мы думали делать этот сайт на редакции 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт, но если что то посоветуете другое, то мы рассмотрим ваш вариант. Но менять саму систему на другую нельзя, это пожелание заказчика.
Дизайн готов. Макеты все в PSD готовы. Вообще есть и верстка, но я думаю вам будет проще начать заново, но можем достать и ту что уже есть, если захотите в ней поразбираться.
В аттаче прикреплены файлы ТЗ и дизайн страниц (в архиве).
ТЗ большое, но в нем есть много повторяющихся элементов, в каждом блоке практически, верхняя и нижняя часть одинаковые, серединка только у всех разная. Все функциональные блоки в нем размечены цифрами, которые потом можно найти на скелете всех страниц. Если не разберетесь, созвонимся я объясню, этот момент не труден.
+ дизайны сразу все вложены (в архиве).
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