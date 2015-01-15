Разработка сайта на Битрикс

Требудется разработка сайта учета сотрудников на предприятии, их дневников и их тестирования с оценками и сводными таблицами отчетов. Сайт нужно будет передавать по франшизе, поэтому нужен какой то функционал для подключения нового владельца сайта.

Предположительно мы думали делать этот сайт на редакции 1С-Битрикс: Управление сайтом - Эксперт, но если что то посоветуете другое, то мы рассмотрим ваш вариант. Но менять саму систему на другую нельзя, это пожелание заказчика.

Дизайн готов. Макеты все в PSD готовы. Вообще есть и верстка, но я думаю вам будет проще начать заново, но можем достать и ту что уже есть, если захотите в ней поразбираться.

В аттаче прикреплены файлы ТЗ и дизайн страниц (в архиве).

ТЗ большое, но в нем есть много повторяющихся элементов, в каждом блоке практически, верхняя и нижняя часть одинаковые, серединка только у всех разная. Все функциональные блоки в нем размечены цифрами, которые потом можно найти на скелете всех страниц. Если не разберетесь, созвонимся я объясню, этот момент не труден.

+ дизайны сразу все вложены (в архиве).