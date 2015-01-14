Textpattern CMS новости

$30
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок89 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать/подключить/сделать вывод новостей для сайта на Textpattern CMS

То есть отдельный раздел со списком всех новостей с изображением, названием, датой, аннотацией (по 10 на страницу) и возможность открыть саму новость

9 лет назад
readweb
36 летЛатвия
15 лет в сервисе
Был
21 день назад
  • Похожие заказы

  • Модуль тестов для DLE

    $100

    Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Закрыт
    9 лет назад

  • Правки сайта на Битрикс

    Capital-growth.ru Основные правки: 1. Передвинуть меню и номер телефона, поменять баннер и расширить его на всю страницу - https://yadi.sk/i/MurmKZvldz3Kv 2. Добавить пару кнопок с поп-ап формами обратной связи 3. Стандартизировать шрифт на всех страницах 4. Продублировать меню в подвале Ну и ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Внести правки в OPENCART

    здравствуйте, нужно внеси правки: 1. Главная – расстояние между кнопками в правом меню. (http://prntscr.com/5sh7q2) 2. Главная – баг при увеличении 125%( http://prntscr.com/5sh81g). 3. Подпись блока – Наши объекты (http://prntscr.com/5sh8hb) 4. Заголовки в разделах – на белом фоне (как ...

    OpenCart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Плагин для cms Wordpress

    Здравствуйте! Необходимо в срочном порядке сделать плагин для cms Wordpress. На все про все 2-3 дня и начать надо будет уже 16.01.2015. По этому, у кого нет времени, не тратим свое и мое время. Что собственно за ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обнавление Джумлы.

    Был обнаружен вирус в коде сайта. Сайт на Джумле. Файл был удалён, однако не удалось выяснить, каким образом он был записан. Необходимо выполнить обновление CMS и её плагинов, залатать дыры на сайте, чтобы сайт больше не ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Установить фотогалерею на сайт joomla

    Необходимо установить на сайт joomla хороший модуль фотогалереи, закачать, подогнать под один размер, проставить прозрачные водяные знаки и разместить фотографии (фото предоставляются). Пример фотогалерии www.a-servis.ru/portfolio . Сайт строительной тематики – фотографии это портфолио выполненных работ. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Подсказать по МодХ Рево и .htaccess

    $5

    Делаю мультиязычность на сайте http://taktmetal.com/ Всё сделал по этой инструкции: http://community.modx-cms.ru/blog/documentation/5930.html В админке все работает, но на самом сайте сменить язык не выходит, вот такое выдает: http://taktmetal.com/en/ Думаю, что-то не так в .htaccess, но что - не пойму. Нужно починить и ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад