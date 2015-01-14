Textpattern CMS новости

Требуется написать модуль тестов для CMS DLE 9.4 и выше (обязательно, что бы работал и на последней версии 10.4). По функционалу тест должен быть примерно такой - vobzore.com/test/test-0098.php Оформление теста должно быть в CSS, предпочтительные цвета: CC6600 ...
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Нужно сделать/подключить/сделать вывод новостей для сайта на Textpattern CMS
То есть отдельный раздел со списком всех новостей с изображением, названием, датой, аннотацией (по 10 на страницу) и возможность открыть саму новость
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