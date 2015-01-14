Здравствуйте!

Необходимо в срочном порядке сделать плагин для cms Wordpress. На все про все 2-3 дня и начать надо будет уже 16.01.2015. По этому, у кого нет времени, не тратим свое и мое время.

Что собственно за плагин:

Календарь с возможность бронирования по времени, на каждый день. Идеальный пример здесь: http://phobia.ru/93/

Т.е. необходима возможность задавать цены на каждый день и на разные часы.

Есть три варианта времени: доступно для бронирования, недоступное и забронированное.

Выводится список на 10 дней вперед + возможность нажать на кнопку "показать еще" и появляются еще следующие 10 дней.

При нажатии на свободное время, появляется всплывающее окно где человек заполняет свои данные (имя, телефон, количество участников и комментарий), после чего на почту админу отправляется письмо о новой брони, в админке так же появляется бронь на этот день + на самом календаре отмечается что это время забронировано.

Админ может в ручном режиме ставить бронь на любое время и снимать бронь. Делать время недоступным. Задавать цену. Верстка уже имеется, по этому все прикручивается к верстке.

Оплата работы либо по безопасной сделке, либо по факту выполнения работы.

Жду ваших предложений по стоимости.