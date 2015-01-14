Обнавление Джумлы.

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок164 просмотра
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Был обнаружен вирус в коде сайта. Сайт на Джумле.

Файл был удалён, однако не удалось выяснить, каким образом он был записан. Необходимо выполнить обновление CMS и её плагинов, залатать дыры на сайте, чтобы сайт больше не взламывали.

Пожалуйста, в заявке укажите стоимость работ в гривне.

Приоритет исполнителям с Украины, так как цены интересуют в гривне.

9 лет назад
olga_dos
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
3 года назад