Обнавление Джумлы.

Был обнаружен вирус в коде сайта. Сайт на Джумле.

Файл был удалён, однако не удалось выяснить, каким образом он был записан. Необходимо выполнить обновление CMS и её плагинов, залатать дыры на сайте, чтобы сайт больше не взламывали.

Пожалуйста, в заявке укажите стоимость работ в гривне.

Приоритет исполнителям с Украины, так как цены интересуют в гривне.