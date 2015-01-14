Подсказать по МодХ Рево и .htaccess

Делаю мультиязычность на сайте http://taktmetal.com/

Всё сделал по этой инструкции:

http://community.modx-cms.ru/blog/documentation/5930.html

В админке все работает, но на самом сайте сменить язык не выходит, вот такое выдает:

http://taktmetal.com/en/

Думаю, что-то не так в .htaccess, но что - не пойму.

Нужно починить и объяснить мне, что я сделал не так. Только для тех, кто хорошо знает МодХ Рево, "копаться в гугле" и искать решение я и сам умею.