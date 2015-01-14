Определить причину взлома, почисттить и обновить сайт на Host CMS

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки139 просмотров
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Есть сайт на бесплатной лицензии Host CMS. Предположительно во второй половине 2014 года он был взломан. Примеры на скриншотах. Необходимо определить причину, вычистить сайт от чужого кода, если он присутствует, и обновить саму Host CMS, чтобы сайт работал и выглядел как прежде, имеется ввиду дизайн и прочее.

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9 лет назад
southveter
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад