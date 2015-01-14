Определить причину взлома, почисттить и обновить сайт на Host CMS

Есть сайт на бесплатной лицензии Host CMS. Предположительно во второй половине 2014 года он был взломан. Примеры на скриншотах. Необходимо определить причину, вычистить сайт от чужого кода, если он присутствует, и обновить саму Host CMS, чтобы сайт работал и выглядел как прежде, имеется ввиду дизайн и прочее.

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