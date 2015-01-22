Необходимо сделать постинг данных в WP блог

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок146 просмотров
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Есть база данных с описаниями и картинками растений (~5000 записей). Необходимо настроить постинг этих данных в WP блог.

9 лет назад
Annamoroz
Анна 
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
eladi
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
9 лет назад
$20
1 день
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