Необходимо сделать постинг данных в WP блог

Доработки в интернет магазине http://www.idilbaby.ru/ на Modx рево. Файл прилагаю. Пожалуйста, пишите стоимость по каждому пункту и общий срок выполнения
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть база данных с описаниями и картинками растений (~5000 записей). Необходимо настроить постинг этих данных в WP блог.
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Google webmaster выдает ошибку на рабочие feed ссылки. Все проверял все ссылки работают и ответ сервера ссылки 200 всегда , тайм аутов нет сайт всегда работает итд. Кто поможет разобраться и кто ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
1.Нужно изменить вывод рубрик в сайдбаре и сделать для определенной категории вывод определенного сайдбара 2.Сделать в сайдбаре сверху вывод страницы видео 3.Исправить вывод галереи сейчас она выводится с помощью плагина и без, надо сделать нормальный вывод ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $82
Срочно нужен специалист. Задача сделать до утра. Бюджет 5.000 ТЗ по запросу.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! www.glob5altg5roup.5net (без пятерок) При попытке восстановления пароля юзера код, присылаемый на почту, системой определяется как неверный. Нужно чтобы восстановление работало в штатном режиме. Цена, сроки? PS: Если вы начинающий джумловод, заявку можете не оставлять - начинающий уже не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
Требуется внести правки на сайт Скидывайте свои заявки с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях).Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт9 лет назад
- $40
Здравствуйте, Надо исправить проблему с навигацией в layerslider плагине (урл и пароль для доступа - во вложении). При клике на стрелки по бокам от главной картинки или тамбнейлов существует небольшая задержка - примерно 1.5 секунды. Все опции ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт9 лет назад
CMS для Landing страницы. Тематика - деревянное домостроение. Дизайн (Psd файл) и ТЗ будет предоставлено.Системы управления (CMS)17 заявокЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте! На сайте на wordpress необходимо внести следующие правки. 1.К логотипу на главной странице добавить надпись. 2. На странице сайта, надо сделать форму обратной связи, с которой вся информация будет отправляться на определенную почту. 3. Необходимо поставить виджет на ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен9 лет назад
На сайте публиковал много статей, ЧПУ автоматом формировались. Ссылки на статьи публиковал на страницах различных. Сегодня обнаружил кучу битых ссылок. Зашел в одну статью и увидел, что ЧПУ нет. Сохранил статью с ЧПУ, ссылка заработала. Но это ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт9 лет назад