Доработки в интернет магазине на Modx рево

Системы управления (CMS)Завершен4 заявки172 просмотра
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Доработки в интернет магазине http://www.idilbaby.ru/ на Modx рево. Файл прилагаю.

Пожалуйста, пишите стоимость по каждому пункту и общий срок выполнения

MODX
9 лет назад
Diiana
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
vovasl
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
9 лет назад
$160
10 дней
Все в лучшем виде. С нашей стороны были "тормоза", что немного отразилось на работе, работа исполнителя без нареканий.
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