Доработки в интернет магазине на Modx рево

Для действующего интернет-магазина на Joomla подготовлен новый дизайн в PSD. Нужно сверстать и внести в дизайн сайта все изменения. Нужно переделать главную страницу, каталог и карточку товара. Два варианта: или переделываете существующую верстку, или все с нуля ...