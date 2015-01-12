Требуется перенести сайт на cms, с сохранением структуры. Скидывайте свои заявки, с обязательным указанием цены и сроков (желательно, в рублях). Также, указывайте CMS, которую предлагаете.
Верстка и натяжка нового дизайна магазина на Joomla
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для действующего интернет-магазина на Joomla подготовлен новый дизайн в PSD.
Нужно сверстать и внести в дизайн сайта все изменения.
Нужно переделать главную страницу, каталог и карточку товара.
Два варианта: или переделываете существующую верстку, или все с нуля делаете. Но главное, чтобы все товары и вся информация на сайте сохранилась в прежнем виде.
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