Верстка и натяжка нового дизайна магазина на Joomla

Для действующего интернет-магазина на Joomla подготовлен новый дизайн в PSD.

Нужно сверстать и внести в дизайн сайта все изменения.

Нужно переделать главную страницу, каталог и карточку товара.

Два варианта: или переделываете существующую верстку, или все с нуля делаете. Но главное, чтобы все товары и вся информация на сайте сохранилась в прежнем виде.