Внести правки в сайт на Shop-Script PREMIUM

КОГО МЫ ПРИГЛАШАЕМ В СВОЮ КОМАНДУ: Веб-разработчика для создания и доработки интернет-магазинов, блогов, корпоративных сайтов с уклоном на CMS Wordpress, а так же landing page ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: Полную или частичную занятость, удаленную работу ...