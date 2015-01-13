Внести правки в сайт на Shop-Script PREMIUM

$8
Системы управления (CMS)Завершен3 заявки126 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно внести изменения в сайт на старом движке Shop-Script PREMIUM.

Задачи две:

-сделать расположения подкатегорий не в строчку а таблицей по 4 в ряд

-вкладка покупки в 1 клик должна открываться в новом окне.

Подробнее исполнителю.

9 лет назад
vais86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$11
1 день
Все отлично выполнено. рекомендую
Сотрудничеством доволен - рекомендую как отличного заказчика!