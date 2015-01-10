Установить php cms moodle, плагин для логина через соцсети

$50
Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки124 просмотра
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1. https://moodle.org/ php cms для онлайн обучения, ее нужно установить на сайт

2. в списке плагинов на сайте есть плагин для логина через соцсети, vk и fb

3. сделать главной страницей то что размещено на itstart.by

4. ссылки "заказать" на странице изменить так, чтобы через них можно было логиниться через соцсети и видеть курс.

Сначала все сделать локально, после демонстрации и обсуждения через скайп видео - дам доступ к серверу.

Доработки возможны за отдельную плату.

Другие задачи - разработка дизайна, верстка и установка его на moodle в моем плане.

PHP
9 лет назад
pavel117
Павел 
40 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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