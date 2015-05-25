Переделать сайт

Добрый день, Сергей выполнил громадный проект, когда мы начинали работу, мне казалось, что это все раз плюнуть. вышло по-другому, 900 стр сайта это фантастика, мало кто хотел браться за наш проект. Мы выбрали Сергея и не ошиблись. с позавчерашнего дня у нас новый дизайн сайта.