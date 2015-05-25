Переделать сайт

http://www.stroi-tehnik.ru/ В левой колонке меню. Стандартный компонент меню. Нужно сделать иконки ссылками.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день. Есть сайт около 900 страниц. 300 на html и прикручен блог на wordpress в нем еще около 600 страниц.
UPD Задача: сделать редизайн, немного переделав. сайт www.vet-dom.ru
главную привести нужно к такому виду http://www.biocontrol.ru
внутренние стр похожи на главную,
я не знаю как встроить страницы блога в сайт, кроме как php инклудами
Кто возьмется?
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