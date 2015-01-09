Сайт на WordPress

Добрый день. Куплю шаблон ВордПресс с мобильной версией (телефон и планшет) для блога http://negoloday.ru Нужен простой, минималистичный дизайн, чтобы не отвлекал от чтения текстов. Примерно как дизайн ВебЛансер.ру, только с зеленым цветом вместо голубого. Шрифт простой желательно ...
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Здравствуйте.
Есть незавершенный сайт на Drupal. Так как с сайтом предыдущий исполнитель не справился, надо завершить работу. Сайт нужно перенести на WordPress. Верстку надо будет взять с существующей версии, возможно немного подправить или доделать. Сайт предназначен театру, кроме афиши и списка артистов ничего особенного нет.
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