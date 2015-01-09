Сверстать и установить на cms prestashop

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок160 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Поздравляю всех с прошедшими праздниками.

Требуется сверстать и установить простой магазин на prestashop. Ничего сложного.

Сторонних и самописных модулей не требуется. все подробности с кандидатами.

От вас примерные цены.

Prestashop
9 лет назад
kondrakov85
38 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Глобальная доработка темы Wordpress

    ​Нужна качественная доработка темы Wordpress и полная настройка на хостинге до полной функциональности. Предыдущий верстальщик оказался плохим человеком непрофессионалом. Тема рабочая лишь частично, про код можно сказать так, что он очень далёк от идеала. Нет ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • MODX revo

    Нужен специалист modx revo. Задача сверстать сайт, натянуть на систему управления. Оставляйте заявки кто сейчас может приступить.

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • 1С Битрикс. Расширение функционала сайта

    Имеется сайт на 1С Битрикс "Управление сайтом". Необходимо расширить функционал, для пользователей сайта: 1. создать личный кабинет пользователя 2. разделить доступы пользователей по ролям и статусам 3. закрытые разделы отображаются пользователям в развисимости от из роли и статуса 4. разделы ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать сайт или шаблон (joomla) для переноса существующего

    Мой сайт http://santehnik-electric.ru/ Необходимо создать сайт для CMS Joomla по примеру (клонировать) http://www.remont-t.ru/ Или в отклике к проекту указывайте прямые ссылки на подобные лучшие 3–5 работ. Сделать сайт (шаблон) удобным, простым и приятным для посетителя, что бы он ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Wordpress: Доработка главной страницы

    По дефолту главную можно сделать как статическую с помощью страницы или как блог, мне нужно сделать ее статическую - только с помощи записи, т.е. указать ID записи и когда пользователь заходи на главную - сразу попадает ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшие доделки сайта на WordPress

    Сайт - http://veryschool.ru/ 1. Небольшие правки главной страницы - поменять и добавить иконки, сменить слайдер, сделать пару списков, вставить отзывы и виджет VK, поменять шрифт и форматирование - по мелочи, в общем. 2. Отредактировать страницы отдельных курсов ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    9 лет назад