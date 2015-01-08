Добрый день уважаемые программисты. Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет: обновлять сайты и плагины на движке wordpress вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress работать с ...
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Верстка и программирование на Modx. Есть все исходники в psd. Все макеты И ТЗ приложено к проекту. Указывайте бюджет и сроки. Проект бюджетный.
Из большого размера залил сюда https://yadi.sk/d/bt6zJnaCdraoF
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