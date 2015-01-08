Верстка и программирование на Modx

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки137 просмотров
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Верстка и программирование на Modx. Есть все исходники в psd. Все макеты И ТЗ приложено к проекту. Указывайте бюджет и сроки. Проект бюджетный.

Из большого размера залил сюда https://yadi.sk/d/bt6zJnaCdraoF

MODX
9 лет назад
gdsx10
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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