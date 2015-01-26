Престашоп шаблон подкорректировать

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка176 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При указании количества доступного товара на складе от 1 шт до 3 шт не отображается цена и корзина, вместо этого два раза появляется надпись «Внимание: ограниченное количество товара в наличии!» Модуль «Статистика товаров на складе» не настраивается. Конкретно необходимо сделать отображение реального количества товара от 1-до 3 шт. Если 1 шт на сайте должно быть написано 1 шт, если 2, то 2 шт. Сейчас - от 1 шт до 3 шт не отображается цена и корзина и два раза появляется надпись «Внимание: ограниченное количество товара в наличии!»

• На странице товара, под краткими характеристиками и фотографиями есть блок, в котором были ссылки Твитер, Гугл+, … /этот модуль уже отключён/ Остался только знак «распечатать» и пустое место. Этот пустой блок занимает место, надо его удалить. И значёк «распечатать» удалить.

• Ниже блок «другие товары из этого раздела» - его надо переместить в нижнюю часть страницы. И картинки увеличить, слишком они мелкие. Если картинки не увеличиваются, уменьшить блок. Судя по отведённому для них месту в блоке, они должны быть почти в 2 раза больше, или блок в 2 раза меньше.

• В модуль «Блок заказа обратного звонка» в окна для заполнения добавить текст 1)«Ваше имя», 2)«телефон», 3)«Тема» или «Вопрос». Сейчас ячейки пустые покупатель не понимает в какую ячейку что писать.

• На главной есть блок со скидкой, красного цвета. Управляется модулем «customcontent». Не получается удалить из админзоны картинку из модуля. Могу только вместо неё вставить квадрат нужного цвета и размера. Так сделан модуль или ошибка в шаблоне (модуле)?

• Необходимо сделать подкатегории для разделения на торговую маку и подвид техники. Например: Электростанции бывают– однофазные/трёхфазные, Honda; Geko; Eisemann... Мотопомпы – высоконапорные / химические / грязевые и по торговой марке как и электростанции. Или добавить в существующий фильтр выбор по дополнительным параметрам. По торговой марке, техническим характеристикам, с возможностью выбора характеристик для каждой группы товара. Или сделать наглядный фильтр или заменить его на другой фильтр.

Сайт: motor-centre.com

9 лет назад
proftv
54 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Krag
Пётр 
37 летКиргизия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$20
1 день
Очень понравилось. Сделана работа быстро и качественно. Приятный в общении.
Хороший заказчик. Понятное ТЗ и своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Специалист по Wordpress

    Добрый день уважаемые программисты. Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет: обновлять сайты и плагины на движке wordpress вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress работать с ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)41 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Натянуть верстку, установить плагины

    Необходимо натянуть адаптивную верстку на движек, установить плагины и настроить на хостинге.Максимально сделать удобство для работы. Все страницы тут http://illusion-ds.com ТЗ прикрепил От вас цена и сроки.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Модуль просмотра видео онлайн для Drupal 7

    Нужно поставить и настроить модуль для проигрывания видео файлов онлайн для Друпал 7. Видео плеер на html5. Каждый видео ролик должен быть отдельным нодом. Должен быть инструмент для массовой заливки видео роликов. На сайте есть модуль Node Gallery, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработка Simpla CMS

    $50

    Нужно сделать в Simpla CMS несколько моментов: 1) Сравнение товаров 2) White list 3) Товары которых НЕТ в наличии должны располагаться после всех товаров которые ЕСТЬ в наличии

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработки Wordpress

    изначально хотелось бы поменять тему или изменить имеющуюся структуру. Однако изначально мне надо, если новой темы нет 1) адаптировать тему под разрешения больших экранов 2) К каждой записи приложена картинка. Надо, что бы в теме поддерживалось вывод ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настройка по вордпрессу

    Требуется специалист по вордпрессу. Нужна помощь в настройке плагинов Category SEO Meta Tags и All in One SEO Pack, необходимо привести их общую работу в соответствие, так как All in One SEO Pack конфликтует с ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Клонирование сайта, интеграция Joomla

    $10

    Доброе время суток! Необходимо создать сайт на Joomla по примеру (клонировать). Требования 1. Донор tottolet-com-ua 2. Joomla 2. Два языка (ru, ch) --- Прошу указать стоимость и срок исполнения. Заявки без указания этой информации рассматриваться не будут

    Joomla
    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Починить тему Wordpress

    На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2 После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются. Надо починить. Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад