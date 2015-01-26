Престашоп шаблон подкорректировать

Добрый день уважаемые программисты. Я ищу порядочного и ответственного человека который имеет свободное время для дополнительной работы (1–6 часа в день), который сможет: обновлять сайты и плагины на движке wordpress вносить изменения и дорабатывать шаблоны для wordpress работать с ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
При указании количества доступного товара на складе от 1 шт до 3 шт не отображается цена и корзина, вместо этого два раза появляется надпись «Внимание: ограниченное количество товара в наличии!» Модуль «Статистика товаров на складе» не настраивается. Конкретно необходимо сделать отображение реального количества товара от 1-до 3 шт. Если 1 шт на сайте должно быть написано 1 шт, если 2, то 2 шт. Сейчас - от 1 шт до 3 шт не отображается цена и корзина и два раза появляется надпись «Внимание: ограниченное количество товара в наличии!»
• На странице товара, под краткими характеристиками и фотографиями есть блок, в котором были ссылки Твитер, Гугл+, … /этот модуль уже отключён/ Остался только знак «распечатать» и пустое место. Этот пустой блок занимает место, надо его удалить. И значёк «распечатать» удалить.
• Ниже блок «другие товары из этого раздела» - его надо переместить в нижнюю часть страницы. И картинки увеличить, слишком они мелкие. Если картинки не увеличиваются, уменьшить блок. Судя по отведённому для них месту в блоке, они должны быть почти в 2 раза больше, или блок в 2 раза меньше.
• В модуль «Блок заказа обратного звонка» в окна для заполнения добавить текст 1)«Ваше имя», 2)«телефон», 3)«Тема» или «Вопрос». Сейчас ячейки пустые покупатель не понимает в какую ячейку что писать.
• На главной есть блок со скидкой, красного цвета. Управляется модулем «customcontent». Не получается удалить из админзоны картинку из модуля. Могу только вместо неё вставить квадрат нужного цвета и размера. Так сделан модуль или ошибка в шаблоне (модуле)?
• Необходимо сделать подкатегории для разделения на торговую маку и подвид техники. Например: Электростанции бывают– однофазные/трёхфазные, Honda; Geko; Eisemann... Мотопомпы – высоконапорные / химические / грязевые и по торговой марке как и электростанции. Или добавить в существующий фильтр выбор по дополнительным параметрам. По торговой марке, техническим характеристикам, с возможностью выбора характеристик для каждой группы товара. Или сделать наглядный фильтр или заменить его на другой фильтр.
Сайт: motor-centre.com
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