Клонирование сайта, интеграция Joomla

$10
Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок199 просмотров
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Доброе время суток!

Необходимо создать сайт на Joomla по примеру (клонировать).

Требования

1. Донор tottolet-com-ua

2. Joomla

2. Два языка (ru, ch)

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Прошу указать стоимость и срок исполнения. Заявки без указания этой информации рассматриваться не будут

Joomla
9 лет назад
vectorzp
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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