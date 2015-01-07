Клонирование сайта, интеграция Joomla

На чистом Wordpress установлена тема Engine 1.2 После изменения настроек в теме, после нажатия кнопки "Сохранить настройки", ничего не происходит: без конца крутится "ромашка" и настройки не сохраняются. Надо починить. Повторю, что Wordpress чистый, то есть можно не ...
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Доброе время суток!
Необходимо создать сайт на Joomla по примеру (клонировать).
Требования
1. Донор tottolet-com-ua
2. Joomla
2. Два языка (ru, ch)
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Прошу указать стоимость и срок исполнения. Заявки без указания этой информации рассматриваться не будут
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