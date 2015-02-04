Вёрстка макета для Joomla

$30
Системы управления (CMS)Завершен11 заявок204 просмотра
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Макет в psd. Сделать вёрстку (натянуть дизайн на CMS Joomla). Всего нужно для начала две страницы. Главная и контакты. Остальные страницы нужно будет доделать потом, когда будет готов дизайн.

Joomla
9 лет назад
shagolnet
Кох 
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
ZeRRn
32 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
2 отзыва(-1)
9 лет назад
$30
2 дня
Отличная работа
Грамотный заказчик, хорошо поставленная задача, было приятно поработать с ним.
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