Верстка шаблона под CMS SItebill по готовому дизайну

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок212 просмотров
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Доброго дня и с Новым Годом!

Требуется сверстать шаблон под CMS Sitebill (скрипт агентства недвижимости) – две типовые страницы в прицепе для ознакомления. Макеты выполнены в PSD по слоям. При верстке использовать Bootsrap 3.

Официальный сайт CMS – www.sitebill.ru/j/realty Там можно скачать демо-версию данного скрипта для ознакомления.

9 лет назад
MangoWEB
Никита 
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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