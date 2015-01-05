Верстка шаблона под CMS SItebill по готовому дизайну

Доброго дня и с Новым Годом!

Требуется сверстать шаблон под CMS Sitebill (скрипт агентства недвижимости) – две типовые страницы в прицепе для ознакомления. Макеты выполнены в PSD по слоям. При верстке использовать Bootsrap 3.

Официальный сайт CMS – www.sitebill.ru/j/realty Там можно скачать демо-версию данного скрипта для ознакомления.