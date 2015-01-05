Дополнения для modx evo

нужен человек, который хорошо разбирается в modx evo и может сам писать плагины и сниппеты.

На данный момент две задачи

1. Дополнить регистрацию. Необходимо дополнительное поле, где посетитель может ввести код (буквы и цифры) и попасть в нужную группу пользователей.

2. Есть раздел события. В нем есть года (подразделы), которые выводятся в виде табов в разделе события. При нажатии на таб выходит список событий (Табличка). Если нажать на событие то раскрываются подробности (место проведения и т.д JQuery). Эти подробности задаются tv параметрами к событию в админке. Работать должно во всех основных браузерах (FF, IE, Chrome, safari).