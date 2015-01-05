Дополнения для modx evo

http://cstbq.com 1. Не главной странице отображаются всего 4 записи а должно больше. Новая запись должна добавляться и смешаться вниз. Пока записей 4 то всё ОК. как только 5 сразу предидущая пропадает. в пользу появившейся новой 2. Не ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужен человек, который хорошо разбирается в modx evo и может сам писать плагины и сниппеты.
На данный момент две задачи
1. Дополнить регистрацию. Необходимо дополнительное поле, где посетитель может ввести код (буквы и цифры) и попасть в нужную группу пользователей.
2. Есть раздел события. В нем есть года (подразделы), которые выводятся в виде табов в разделе события. При нажатии на таб выходит список событий (Табличка). Если нажать на событие то раскрываются подробности (место проведения и т.д JQuery). Эти подробности задаются tv параметрами к событию в админке. Работать должно во всех основных браузерах (FF, IE, Chrome, safari).
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