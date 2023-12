Поправить страницу микроразметки OpenCart

Микроразметка была настроена, но почему-то не работает.

Все микроданные валидатор гугла и яндекса показывает, но есть ошибка.

Гугл:

In order to generate a preview with rich snippets, either price or review or availability needs to be present.

Яндекс:

Не выполнено обязательное условие для продуктовых сниппетов - поле description отсутствует или пусто

Хотя гугл все значения у себя показывает.

Нужно это просмотреть и исправить.

Прикрепляю файл который нужно собственно поправить.

Ссылка на товар: http://goo.gl/27K3cc

Оплата предпочитетльно ЯД.