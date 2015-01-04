Поправить страницу микроразметки OpenCart

$8
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок141 просмотр
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Микроразметка была настроена, но почему-то не работает.

Все микроданные валидатор гугла и яндекса показывает, но есть ошибка.

Гугл:

In order to generate a preview with rich snippets, either price or review or availability needs to be present.

Яндекс:

Не выполнено обязательное условие для продуктовых сниппетов - поле description отсутствует или пусто

Хотя гугл все значения у себя показывает.

Нужно это просмотреть и исправить.

Прикрепляю файл который нужно собственно поправить.

Ссылка на товар: http://goo.gl/27K3cc

Оплата предпочитетльно ЯД.

OpenCart
9 лет назад
klnr
37 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад